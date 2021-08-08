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Олімпіада 2020 в Токіо

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50 мільйонів для Беленюка і компанії! Заробітки українських медалістів на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
8 серпня, 17:52
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Премії українським спортсменам за медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо складуть майже два мільйони доларів або близько 50 мільйонів гривень
Беленюк, Лузан і Романчук
Беленюк, Лузан і Романчук / Фото: Reuters

Найбільше на Олімпіаді в Токіо з українців заробили плавець Михайло Романчук і каноїстка Людмила Лузан, котрі добули по дві медалі – сріблу та бронзі. На них чекає винагорода від держави в розмірі 135 тисяч доларів – кожному.

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Романчук із "сріблом" Олімпіади
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Людмила Лузан
Людмила Лузан / Фото: Reuters

125 тисяч доларів за єдине для України золото Ігор-2020 отримає борець-депутат Жан Беленюк.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

За ним за преміями – синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук, яким за дві бронзи, в дуеті і в команді, мають заплатити по 110 тисяч доларів кожній.

В тренді

Премії українцям за Ігри-2020. ТОП-5 спортсменів

  • Михайло Романчук – $135 тисяч
  • Людмила Лузан – $135 тисяч
  • Жан Беленюк – $125 тисяч
  • Березня Федина – $110 тисяч
  • Анастасія Савчук – $110 тисяч

При цьому найдорожчою для українського бюджету в Токіо виявилася бронза українських синхроністок. Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно, що посіли третю сходинку в команді, мають отримати по 55 тисяч доларів кожна, і $440 тисяч – у сумі.

Збірна України з синхронного плавання
Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters

Премії українцям за медалі на Олімпіаді-2020

  • Золото - 125 000 доларів (3,4 млн грн)
  • Срібло - 80 000 доларів (2,2 млн грн)
  • Бронза - 55 000 доларів (1,5 млн грн)

УСІ МЕДАЛІ УКРАЇНИ В ТОКІО

Нагадаємо, на Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-й рядок у медальному заліку. Це найгірший результат нашої країни на літніх Іграх за часи незалежності.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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