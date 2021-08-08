50 мільйонів для Беленюка і компанії! Заробітки українських медалістів на Олімпіаді

Премії українським спортсменам за медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо складуть майже два мільйони доларів або близько 50 мільйонів гривень

Беленюк, Лузан і Романчук / Фото: Reuters

Найбільше на Олімпіаді в Токіо з українців заробили плавець Михайло Романчук і каноїстка Людмила Лузан, котрі добули по дві медалі – сріблу та бронзі. На них чекає винагорода від держави в розмірі 135 тисяч доларів – кожному.

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Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Людмила Лузан / Фото: Reuters

125 тисяч доларів за єдине для України золото Ігор-2020 отримає борець-депутат Жан Беленюк.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

За ним за преміями – синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук, яким за дві бронзи, в дуеті і в команді, мають заплатити по 110 тисяч доларів кожній.

Премії українцям за Ігри-2020. ТОП-5 спортсменів

Михайло Романчук – $135 тисяч

Людмила Лузан – $135 тисяч

Жан Беленюк – $125 тисяч

Березня Федина – $110 тисяч

Анастасія Савчук – $110 тисяч

При цьому найдорожчою для українського бюджету в Токіо виявилася бронза українських синхроністок. Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно, що посіли третю сходинку в команді, мають отримати по 55 тисяч доларів кожна, і $440 тисяч – у сумі.

Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters

Премії українцям за медалі на Олімпіаді-2020

Золото - 125 000 доларів (3,4 млн грн)

- 125 000 доларів (3,4 млн грн) Срібло - 80 000 доларів (2,2 млн грн)

- 80 000 доларів (2,2 млн грн) Бронза - 55 000 доларів (1,5 млн грн)

УСІ МЕДАЛІ УКРАЇНИ В ТОКІО

Нагадаємо, на Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-й рядок у медальному заліку. Це найгірший результат нашої країни на літніх Іграх за часи незалежності.