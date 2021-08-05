Срібна гордість України! Море гарячих фото Анжеліки Терлюгі

Сьогодні відбувся олімпійський турнір з карате в категорії до 55 кг. Поєдинки подарували Україні ще одну нагороду. Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль.
Уродженка Одеси вражає своєю красою і є однією з найгарячіших дівчат в українському спорті. Чим же підкорила Анжеліка своїх шанувальників?
Терлюга займається карате з семи років, хоча своїми захопленнями вона називає йогу і шопінг. У минулому році спортсменка розлучилася з німецьким каратистом Ноа Бічем. Найбільша мрія – стати хорошою дружиною і мамою.
Довести перше у дівчини скоро буде можливість. Навесні цього року 29-річна каратистка оголосила про заручини. Обранцем Терлюги став український тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате Володимир Зарецький.
До слова, є у Анжеліки й VIP-знайомства. Напередодні Олімпійських ігор каратистка зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським, який звернувся із настановою наших спортсменів на успіх.
Що стосується спорту, дівчина займає перше місце у світовому рейтингу карате WKF у вазі до 55 кг. Оскільки карате перші увійшло в програму Олімпіади в Токіо, Анжеліка стала першою нашою представницею в цьому виді спорту.
Головні досягнення Терлюги:
- срібна медаль Олімпійських ігор в Токіо-2020 (особисте куміте)
- чемпіон Європи (особисте куміте) 2018
- чемпіон Європи (командне куміте) 2017, 2019
- власник титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019
- чемпіон Європи серед студентів 2011
- Орден Княгині Ольги III ступеня
Переможець турнірів серії "Карате 1 Прем'єр-Ліга":
- Кобург (2015)
- Роттердам (2017)
- Лейпциг (2017)
- Берлін (2018)
- Париж (2019)
- Рабат (2019)
- Шанхай (2019)
- Токіо (2019)
- Москва (2019)
- Дубай (2020)
Переможець турнірів серії "Карате 1 Серія А":
- Зальцбург (2017)
- Окінава (2017)
- Сантьяго (2018)
- Шанхай (2018)
- Сантьяго (2020)