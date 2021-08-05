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Срібна гордість України! Море гарячих фото Анжеліки Терлюгі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 серпня, 15:55
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Найкрутіші знімки 29-річної красуні-каратистки, яка сьогодні здобула для України третє срібло на літніх Олімпійських іграх-2020 на Токіо
Анжеліка Терлюга принесла Україні бронзу на Олімпійських іграх в Токіо
Анжеліка Терлюга принесла Україні бронзу на Олімпійських іграх в Токіо / Фото: Instagram Анжеліки Терлюги

Сьогодні відбувся олімпійський турнір з карате в категорії до 55 кг. Поєдинки подарували Україні ще одну нагороду. Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль.

Уродженка Одеси вражає своєю красою і є однією з найгарячіших дівчат в українському спорті. Чим же підкорила Анжеліка своїх шанувальників?

Терлюга займається карате з семи років, хоча своїми захопленнями вона називає йогу і шопінг. У минулому році спортсменка розлучилася з німецьким каратистом Ноа Бічем. Найбільша мрія – стати хорошою дружиною і мамою.

Довести перше у дівчини скоро буде можливість. Навесні цього року 29-річна каратистка оголосила про заручини. Обранцем Терлюги став український тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате Володимир Зарецький.

До слова, є у Анжеліки й VIP-знайомства. Напередодні Олімпійських ігор каратистка зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським, який звернувся із настановою наших спортсменів на успіх.

Що стосується спорту, дівчина займає перше місце у світовому рейтингу карате WKF у вазі до 55 кг. Оскільки карате перші увійшло в програму Олімпіади в Токіо, Анжеліка стала першою нашою представницею в цьому виді спорту.

В тренді

Головні досягнення Терлюги:

  • срібна медаль Олімпійських ігор в Токіо-2020 (особисте куміте)
  • чемпіон Європи (особисте куміте) 2018
  • чемпіон Європи (командне куміте) 2017, 2019
  • власник титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019
  • чемпіон Європи серед студентів 2011
  • Орден Княгині Ольги III ступеня

Переможець турнірів серії "Карате 1 Прем'єр-Ліга":

  1. Кобург (2015)
  2. Роттердам (2017)
  3. Лейпциг (2017)
  4. Берлін (2018)
  5. Париж (2019)
  6. Рабат (2019)
  7. Шанхай (2019)
  8. Токіо (2019)
  9. Москва (2019)
  10. Дубай (2020)

Переможець турнірів серії "Карате 1 Серія А":

  1. Зальцбург (2017)
  2. Окінава (2017)
  3. Сантьяго (2018)
  4. Шанхай (2018)
  5. Сантьяго (2020)

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
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