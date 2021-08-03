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Знову разом: українська тенісистка показала гаряче фото з легіонером Динамо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 серпня, 00:14
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Українська тенісистка Ольга Янчук знову зійшлася з футболістом київського Динамо Жерсоном Родрігесом. Парочка разом провела час в заміському комплексі
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук на відпочинку
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук на відпочинку / Фото: Instagram

Ольга вибрала для побачення з коханим відвертий чорний купальник, який ледь приховує її принади.

"Краща частина мене. Люблю тебе, моє життя", – підписала фото тенісистка в Instagram.

Цікаво, що в червні Янчук оголосила про розставання з Жерсоном Родрігесом, а потім видалила свій пост і зізналася футболісту в любові.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

"Так, зараз я самотня жінка. Ми більше не одне ціле. З моменту нашої зустрічі минуло два чудових роки. Ми були кращими друзями, коханцями, партнерами.

Не знаю, що буде далі, але вірю, що ми збережемо батьківські відносини заради нашого сина – Жерсона-молодшого. Спасибі тобі за все, що ти для мене зробив, за любов і підтримку. Обіцяю виховати нашого сина в любові до батька" , – написала тоді Янчук.

А трохи пізніше Жерсон Родрінгес опублікував в соцмережах фото з семимісячним сином, якого футболістові подарувала тенісистка.

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