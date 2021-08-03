Снова вместе: украинская теннисистка показала горячее фото с легионером Динамо

Ольга выбрала для свидания с любимым откровенный черный купальник, едва скрывающий ее прелести.
"Лучшая часть меня. Люблю тебя, моя жизнь", – подписала фото теннисистка в Instagram.
Интересно, что в июне Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, а потом удалила свой пост и призналась футболисту в любви.
"Да, сейчас я одинокая женщина. Мы больше не одно целое. С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами.
Не знаю, что будет дальше, но верю, что мы сохраним родительские отношения ради нашего сына – Жерсона-младшего. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал, за любовь и поддержку. Обещаю воспитать нашего сына в любви к отцу", – написала тогда Янчук.
А немного позже Жерсон Родрингес опубликовал в соцсетях фото с семимесячным сыном, которого футболисту подарила теннисистка.