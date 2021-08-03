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Снова вместе: украинская теннисистка показала горячее фото с легионером Динамо

Александр Трикиша Александр Трикиша
3 августа, 00:14
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Украинская теннисистка Ольга Янчук снова сошлась с футболистом киевского Динамо Жерсоном Родригесом. Парочка вместе провела время в загородном комплексе
Жерсон Родригес и Ольга Янчук на отдыхе
Жерсон Родригес и Ольга Янчук на отдыхе / Фото: Instagram

Ольга выбрала для свидания с любимым откровенный черный купальник, едва скрывающий ее прелести.

"Лучшая часть меня. Люблю тебя, моя жизнь", – подписала фото теннисистка в Instagram.

Интересно, что в июне Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, а потом удалила свой пост и призналась футболисту в любви.

Жерсон Родригес и Ольга Янчук
Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

"Да, сейчас я одинокая женщина. Мы больше не одно целое. С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами.

Не знаю, что будет дальше, но верю, что мы сохраним родительские отношения ради нашего сына – Жерсона-младшего. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал, за любовь и поддержку. Обещаю воспитать нашего сына в любви к отцу", – написала тогда Янчук.

А немного позже Жерсон Родрингес опубликовал в соцсетях фото с семимесячным сыном, которого футболисту подарила теннисистка.

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