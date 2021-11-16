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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

До церкви треба ходити постійно! Кополовець розплющив очі Петракову

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 листопада, 10:57
В закладинки
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Одного походу до храму недостатньо для потрапляння на чемпіонат світу. Потрібно відвідувати богослужіння постійно, вважає екс-гравець Карпат
Кополовець порадив Петракову постійно ходити до церкви
Кополовець порадив Петракову постійно ходити до церкви / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні команда Олександра Петракова має зіграти нелегкий поєдинок за друге місце в групі D. Онлайн матчу Боснія – Україна є на нашому сайті.

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Поки тренерський штаб ламає голову над тактичними схемами, вирішення проблем збірної України лежить на поверхні. Своєю порадою наставникам збірної та прогнозом на вирішальну сутичку поділився екс-гравець Карпат та Минаю Михайло Кополовець.

"Я прихильник того, що до церкви треба було ходити постійно, а не тоді, коли смажений півень в одне місце клює.

Там треба бути завжди, а не тоді, коли тобі щось потрібне. Але це більше плюс мінус. Їм справді це назріло, бо коли стільки моментів, у яких команда не може забити – це щось неймовірне. Я вже давно не бачив такого.

Футболістів потрібно максимально розкріпостити. Так, від нас мало що залежить, але давайте просто вийдемо та покажемо класний футбол для вболівальників. Гравці постійно закріпощені, з румунами, з болгарами – є таке почуття, ніби якась пробка у дупі.

Україна vs Болгарія
Україна vs Болгарія / Фото: УАФ

Не можуть забити, дихати вільно, постійно якийсь тиск. Вийти та зіграти для вболівальників – і це головне. Від нас уже нічого не залежить, ми в принципі про***ли все, що можна. Постаратися досягти результату, а там уже – як Бог дасть.

Петракова, швидше за все, звільнять, як мені здається. Тому пацани мають боротися і за себе, і за країну, і за тренера. Але знову ж таки, до церкви треба було йти раніше. Втім, сподіватимемося, що диво у цьому випадку станеться", – розповів Кополовець в інтерв'ю Footboom.

Збірна України
Збірна України / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше повідомлялося, що напередодні вильоту до Боснії Олександр Петраков зводив всю команду до Михайлівського Золотоверхого собору.

Ми ж нагадаємо, що Україні потрібно обов'язково виграти у Боснії та Герцеговини, яка вже втратила шанси пробитися на мундіаль.

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Також потрібно, щоб фіни у паралельній зустрічі у Гельсінкі програли Франції, яка вже гарантувала собі путівку на ЧС, або зіграли з нею внічию.

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