В церковь надо ходить постоянно! Кополовец раскрыл глаза Петракову

Одного похода в храм недостаточно для попадания на чемпионат мира. Нужно посещать богослужения постоянно, считает экс-игрок Карпат

Кополовец посоветовал Петракову постоянно ходить в церковь / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня команде Александра Петракова предстоит сыграть нелегкий поединок за второе место в группе D. Онлайн матча Босния – Украина есть на нашем сайте.

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Пока тренерский штаб ломает голову над тактическими схемами, решение проблем сборной Украины лежит на поверхности. Своим советом наставникам сборной и прогнозом на решающую схватку поделился экс-игрок Карпат и Миная Михаил Кополовец.

"Я сторонник того, что в церковь нужно было ходить постоянно, а не тогда, когда жареный петух в одно место клюет. Там надо быть всегда, а не тогда, когда тебе что-то нужно. Но это больше плюс, чем минус. Им уж действительно это назрело, потому что когда столько моментов, в которых команда не может забить – это что-то невероятное. Я уже давно такого не видел. Футболистов нужно максимально раскрепостить. Да, от нас мало что зависит, но давайте просто выйдем и покажем классный футбол для болельщиков. Игроки постоянно закрепощены, с румынами, с болгарами – есть такое чувство, будто какая-то пробка в заднице.

Украина vs Болгария / Фото: УАФ

Не могут забить, дышать свободно, постоянно какое-то давление. Выйти и сыграть для болельщиков – и это главное. От нас уже ничего не зависит, мы, в принципе, про***ли все, что можно. Постараться добиться результата, а там уж – как Бог даст. Петракова, скорее всего уволят, как мне кажется. Поэтому пацаны должны сражаться и за себя, и за страну, и за тренера. Но опять же, в церковь нужно было идти раньше. Впрочем, будем надеяться, что чудо в этом случае произойдет", – рассказал Кополовец в интервью Footboom.

Сборная Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее сообщалось, что накануне вылета в Боснию Александр Петраков сводил всю команду в Михайловский Златоверхий собор.

Мы же напомним, что Украине нужно обязательно выиграть у Боснии и Герцеговины, уже потерявшей шансы пробиться на мундиаль.

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Также нужно, чтобы финны в параллельной встрече в Хельсинки проиграли Франции, уже гарантировавшей себе путевку на ЧМ, или сыграли с ней вничью.

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