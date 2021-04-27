Пішов з дому і не повернувся: поліція розшукує ексгравця Динамо і Карпат

Колишній футболіст Ярослав Думанський пропав в Івано-Франківську. Про зникнення в поліцію повідомила його мати. Думанський виступав за Динамо, Карпати, Металіст і Прикарпатті

Ярослав Думансmкий / Фото: Dynamo.kiev.ua

Колишній футболіст київського Динамо і львівських Карпат Ярослав Думанський пропав безвісти в Івано-Франківську. Він пішов з дому 20 квітня з дому і не повернувся.

"Івано-Франківським районним управлінням поліції розшукується Думанський Ярослав Мирославович, 1959 року народження, житель Івано-Франківська. Ще 20 квітня поточного року чоловік пішов з дому і в даний час його місцезнаходження невідоме. Про зникнення із заявою в поліцію звернулася його мати", – йдеться в повідомленні поліції.

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Прикмети розшукуваного: на вигляд 60-65 років, зріст близько 170 см, середньої статури, волосся сивого кольору. Чоловік був одягнений в куртку червоного кольору, спортивні штани темно-синього кольору, кросівки білого кольору.

Думанський з 1977-го по 1981-й грав за Карпати, потім перейшов в Динамо, в складі якого провів 60 матчів, вигравав "золото" чемпіонату СРСР 1981 року і Кубок у 1982-му. Також виступав за Металіст і Прикарпаття, додає ua-football.

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