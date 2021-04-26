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"Я написала тобі листа на небо": в Іспанії помер молодий футболіст

26 квітня, 13:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

20-річний іспанський футболіст Луїс Охеда Суарес помер у віці 20 років, гравець виступав за команду Лас-Пальмас

Колишній футболіст іспанського Лас-Пальмаса Луїс Охеда Суарес помер у віці 20 років. Причини смерті футболіста на цей момент невідомі.

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"Засмучені раптовою смертю Луїса Охеда Суареса. Лас-Пальмас висловлює свої найглибші співчуття його родині та друзям" , – повідомлення в Twitter іспанського клубу.

Суарес грав у молодіжній команді Лас-Пальмаса протягом двох сезонів.

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Луїс зустрічався із зіркою іспанського реаліті-шоу "Ті, що вижили" Лолою Ортіс. Після смерті футболіста вона написала емоційний пост в соцмережах: "Я сумую за тобою, Луїс. Я не змирюся з думкою, що ніколи не побачу тебе. Я написала тобі листа і відправила його на небо. Сподіваюся, воно дійшло до тебе".

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футболіст Лас-Пальмас
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