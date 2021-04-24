Зірковий український боксер хоче продовжити кар'єру у футболі

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram
Бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні Тарас Шелестюк розповів, що до приходу в бокс захоплювався футболом і навіть встиг пограти за дитячу команду. Спортсмен досі мріє пограти за професіональні клуби.
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"Дорогі друзі, це єдина фотографія з футбольною командою Бажановець, за яку я виступав протягом 3-х років (я – другий праворуч у верхньому ряду). Всього грав в футбол 5 років з 9 до 14 років і люблю цей вид спорту досі.
У майбутньому планую провести кілька сезонів за профі команду. Тому що дитячі мрії повинні збуватися. Так що відкритий до пропозицій", – написав Тарас в Instagram.
Боксер зізнався, що більшу частину часу грав флангового захисника, а в останній рік футбольної кар'єри його перевели в центр поля. Шелестюк згадував, що спочатку було незвично, але в підсумку він за рік віддав багато передач і забив достатньо голів.
"Кинув футбол в 14 років через те, що всі 5 років батько говорив мені, що це не чоловічий вид спорту (хоча сам грав щосуботи з друзями) і звичайно будучи підлітком я не витримав і пішов з футболу. А вже через пару місяців вперше прийшов в зал боксу. Далі історію ви знаєте", – додав боксер.
Нагадаємо, що Шелестюк ставав чемпіоном світу серед любителів, а на професійному рингу здобув 18 перемог і жодного разу не програв. Всі свої бої він провів в США, де живе і тренується. До речі, раніше ми писали, що Шелестюк знайшов собі непереможного суперника.
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