Зірковий український боксер хоче продовжити кар'єру у футболі

Боксер займався футболом протягом п'яти років, поки батько не скзаал, ч то це не чоловічий вид спорту. Після цього Тарас пішов в бокс і завоював безліч титулів, але все ще хоче втілити детствкую мрію

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні Тарас Шелестюк розповів, що до приходу в бокс захоплювався футболом і навіть встиг пограти за дитячу команду. Спортсмен досі мріє пограти за професіональні клуби.

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"Дорогі друзі, це єдина фотографія з футбольною командою Бажановець, за яку я виступав протягом 3-х років (я – другий праворуч у верхньому ряду). Всього грав в футбол 5 років з 9 до 14 років і люблю цей вид спорту досі. У майбутньому планую провести кілька сезонів за профі команду. Тому що дитячі мрії повинні збуватися. Так що відкритий до пропозицій", – написав Тарас в Instagram.

Боксер зізнався, що більшу частину часу грав флангового захисника, а в останній рік футбольної кар'єри його перевели в центр поля. Шелестюк згадував, що спочатку було незвично, але в підсумку він за рік віддав багато передач і забив достатньо голів.

"Кинув футбол в 14 років через те, що всі 5 років батько говорив мені, що це не чоловічий вид спорту (хоча сам грав щосуботи з друзями) і звичайно будучи підлітком я не витримав і пішов з футболу. А вже через пару місяців вперше прийшов в зал боксу. Далі історію ви знаєте", – додав боксер.

Нагадаємо, що Шелестюк ставав чемпіоном світу серед любителів, а на професійному рингу здобув 18 перемог і жодного разу не програв. Всі свої бої він провів в США, де живе і тренується. До речі, раніше ми писали, що Шелестюк знайшов собі непереможного суперника.

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