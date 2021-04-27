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Оце так щедрість! Зінченко безкоштовно віддає свої футболки, бутси і навіть собак

27 квітня, 08:16

Олег Люлька Олег Люлька

Капітан збірної України, вигравши черговий трофей з Манчестер Сіті, вирішив побалувати фоловерів – за однієї умови гравець готовий розлучитися навіть з бульдогами

Зінченко, Влада і їхні собаки

Зінченко, Влада і їхні собаки / Фото: Instagram

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко, котрий днями виграв Кубок англійської ліги навіть не виходячи на поле, на радощах влаштував "аукціон небаченої щедрості" для своїх шанувальників.

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Зінченко вирішив роздати своїм фоловерам 20 футболок і стільки ж пар бутс зі своїми особистими автографами, а також п'ять ігрових приставок, три IPhone Max 12 і багато чого іншого.

"Може, навіть двох своїх собак віддам, але я не впевнений", – додав у себе в Instagram Зінченко, пообіцявши назвати імена щасливчиків, яким дістануться всі ці речі, 30 квітня

"Я хотів би собак", – у ту ж мить заявив у коментарях найпопулярніший ресурс футбольних приколів "433"

"Тільки якщо ваш коментар збере три мільйони лайків, тому що ми з Владою Седан ну дуже любимо собак", – відреагував Зінченко

Але у "433" поки що трохи більше чотирьох тисяч лайків, тож французькі бульдоги Міа і Луї, судячи з усього, залишаться у нинішніх своїх власників.

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Влада Седан і Олександр Зінченко зі своїми собаками

Влада Седан і Олександр Зінченко зі своїми собаками / Фото: Instagram

Раніше дружина Зінченка показала, хто в домі господар, і розсмішила фанатів.

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футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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