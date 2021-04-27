Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает экс-игрока Динамо и Карпат

Бывший футболист Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковске. О пропаже в полицию сообщила его мать. Думанский выступал за Динамо, Карпаты, Металлист и Прикарпатье

Ярослав Думанский / Фото: Dynamo.kiev.ua

Бывший футболист киевского Динамо и львовских Карпат Ярослав Думанский пропал без вести в Ивано-Франковске. Он ушел из дома 20 апреля из дома и не вернулся.

"Ивано-Франковским районным управлением полиции разыскивается Думанский Ярослав Мирославович, 1959 года рождения, житель Ивано-Франковска. Еще 20 апреля текущего года мужчина ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно. Об исчезновении с заявлением в полицию обратилась его мать", – говорится в сообщении полиции.

Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы седого цвета. Мужчина был одет в куртку красного цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, кроссовки белого цвета.

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Думанский с 1977-го по 1981-й играл за Карпаты, потом перешел в Динамо, в составе которого провел 60 матчей, выигрывал "золото" чемпионата СССР 1981 года, и Кубок в 1982-м. Также выступал за Металлист и Прикарпатье, добавляет ua-football.

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