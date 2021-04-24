Звездный украинский боксер хочет продолжить карьеру в футболе

Боксер занимался футболом на протяжении пяти лет, пока отец не скзаал,ч то это не мужской вид спорта. После этого Тарас ушел в бокс и завоевал множество титулов, но все еще хочет воплотить детствкую мечту

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Тарас Шелестюк рассказал, что до прихода в бокс увлекался футболом и даже успел поиграть за детскую команду. Спортсмен до сих пор мечтает поиграть за профессиональный клуб.

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"Дорогие друзья, это единственная фотография с футбольной командой Бажановец, за которую я выступал на протяжении 3-х лет (я – второй справа в верхнем ряду). Всего играл в футбол 5 лет с 9 до 14 лет и люблю этот вид спорта до сих пор. В будущем планирую провести несколько сезонов за профи команду. Потому что детские мечты должны сбываться. Так что открыт к предложениям", – написал Тарас в Instagram.

Боксер признался, что большую часть времени играл флангового защитника, а в последний год футбольной карьеры его перевели в центр поля. Шелестюк вспоминал, что сначала было непривычно, но в итоге он за год отдал много передач и забил достаточно голов.

"Бросил футбол в 14 лет из-за того, что все 5 лет отец говорил мне, что это не мужской вид спорта (хотя сам играл каждую субботу с друзьями) и конечно будучи подростком я не выдержал и ушел из футбола. А уже через пару месяцев впервые пришел в зал бокса. Дальше историю вы знаете", – добавил боксер.

Напомним, что Шелестюк становился чемпионом мира среди любителей, а на профессиональном ринге одержал 18 побед и ни разу не проиграл. Все свои бои он провел в США, где живет и тренируется. Кстати, ранее мы писали, что Шелестюк нашел себе непобедимого соперника.

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