Вот это щедрость! Зинченко бесплатно отдает свои футболки, бутсы и даже собак

Зинченко, Влада и их собаки / Фото: Instagram
Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко, на днях выигравший Кубок английской лиги даже не выходя на поле, на радостях устроил "аукцион невиданной щедрости" для своих поклонников.
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Зинченко решил раздать своим фолловерам 20 футболок и столько же пар бутс со своими личными автографами, а также пять игровых приставок, три IPhone Max 12 и много чего другого.
"Может быть, даже двух своих собак отдам, но я не уверен", – добавил у себя в Instagram Зинченко, пообещав назвать имена счастливчиков, которым достанутся все эти вещи, 30 апреля
"Я хотел бы собак", – тут же вызвался в комментариях самый популярный ресурс футбольных приколов "433"
"Только если ваш комментарий соберет три миллиона лайков, потому что мы с Владой Седан ну очень любим своих питомцев", – отреагировал Зинченко
Но у "433" пока что немногим более четырех тысяч лайков, так что французские бульдоги Миа и Луи, судя по всему, останутся у нынешних своих владельцев.
Влада Седан и Александр Зинченко со своими собаками / Фото: Instagram
Ранее жена Зинченко показала, кто в доме хозяин, и рассмешила фанатов.
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