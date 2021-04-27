Вот это щедрость! Зинченко бесплатно отдает свои футболки, бутсы и даже собак

Капитан сборной Украины, выиграв очередной трофей с Манчестер Сити, решил побаловать фолловеров – при одном условии игрок готов расстаться даже с бульдогами

Зинченко, Влада и их собаки / Фото: Instagram

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко, на днях выигравший Кубок английской лиги даже не выходя на поле, на радостях устроил "аукцион невиданной щедрости" для своих поклонников.

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Зинченко решил раздать своим фолловерам 20 футболок и столько же пар бутс со своими личными автографами, а также пять игровых приставок, три IPhone Max 12 и много чего другого.

"Может быть, даже двух своих собак отдам, но я не уверен", – добавил у себя в Instagram Зинченко, пообещав назвать имена счастливчиков, которым достанутся все эти вещи, 30 апреля

"Я хотел бы собак", – тут же вызвался в комментариях самый популярный ресурс футбольных приколов "433"

"Только если ваш комментарий соберет три миллиона лайков, потому что мы с Владой Седан ну очень любим своих питомцев", – отреагировал Зинченко

Но у "433" пока что немногим более четырех тысяч лайков, так что французские бульдоги Миа и Луи, судя по всему, останутся у нынешних своих владельцев.

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Влада Седан и Александр Зинченко со своими собаками / Фото: Instagram

Ранее жена Зинченко показала, кто в доме хозяин, и рассмешила фанатов.

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