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Зинченко сфотографировался с трофеем после похвалы тренера

26 апреля, 09:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко выиграл уже с клубом седьмой трофей в карьере, Гвардиола доволен игрой своего подопечного

Вчера Манчестер Сити стал победителем Кубка английской лиги. В финале "горожане" обыграли Тоттенхэм.

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Украинец Александр Зинченко провел матч на скамейке запасных. О чем вспомнил после игры тренер МанСити Пеп Гвардиола.

"Болельщики говорят, что я выбрал сильнейший состав, но я так не считаю. Игроки, которые остались на скамейке, могли бы сыграть отлично. Алекс Зинченко проводит этот сезон невероятно хорошо.

Я всегда думаю о них. Когда мы играем в финале, моя первая мысль о тех. кто останется на скамейке, но также мне нужно быть честным с собой – команда была готова сыграть в выбранном составе", – признался Гвардиола.

А Зинченко, тем временем, запостил в Instagram свою фотографию с трофеем.

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Для Александра это седьмой титул в Манчестер Сити: два чемпионства, три Кубка лиги, Кубок и Суперкубок Англии.

Напомним, что вчера киевское Динамо досрочно стало чемпионом Украины.

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Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: ua.tribuna.com

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