Кости на стол! Жена Зинченко показала, кто в доме хозяин и рассмешила фанатов

Жена футболиста сборной Украины и английского Манчестер Сити Александра Зинченко показала, кто у них в доме хозяин. Журналистка Влада Седан поделилась фото с кухни своего дома в Британии. Ранее Зинченко резко ответил жене на вопрос о признании его лучшим игроком.
Во время приготовления обеда за стол к паре "подсели" их любимые домашние питомцы, французские бульдоги Миа и Луи, для которых уже было приготовлено угощение.
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"Карты под стол, кости на стол. Я думаю, всем понятно, кто в доме хозяин", – подписала забавное фото Влада в своем Instagram
Влада Седан и Александр Зинченко со своими собаками / Фото: Instagram
"Один кайффф, а не фотка", – отреагировали поклонники Влады, которые повеселились от души. "Фото дня", – написала Виктория Коноплянка. А кто-то даже посоветовал завести паре детишек.
Ранее соблазнительная жена Зинченко получила букет от главного фаната. Влада Седан призналась, что муж балует цветами не только по праздникам.
Влада Седан / Фото: Instagram
Ранее Влада Седан рассказала о том, почему ее не будет в Playboy: "У меня все жиденькое и малогабаритное".
Мы также сообщали, что Александр Зинченко с риском для жизни запустил салют у себя под домом (видео).
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