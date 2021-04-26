"Я написала тебе письмо на небо": в Испании умер молодой футболист

20-летний испанский футболист Луис Охеда Суарес умер в возрасте 20 лет, игрок выступал за команду Лас-Пальмас

Бывший футболист испанского Лас-Пальмаса Луис Охеда Суарес скончался в возрасте 20 лет. Причины смерти футболиста на данный момент неизвестны.

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"Опечалены внезапной смертью Луиса Охеды Суареса. Лас-Пальмас выражает свои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", – сообщение в Twitter испанского клуба.

Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporada (2017/18 y 2018/19).



La UD Las Palmas muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia amarilla. DEP pic.twitter.com/DcO9AIDheV — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 24, 2021

Суарес играл в молодежной команде Лас-Пальмаса в течение двух сезонов.

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Луис встречался со звездой испанского реалити-шоу "Выжившие" Лолой Ортис. После смерти футболиста она написала эмоциональный пост в соцсетях: "Я скучаю по тебе, Луис. Я не смирюсь с мыслью, что никогда не увижу тебя. Я написала тебе письмо и отправила его на небо. Надеюсь, оно дошло до тебя".

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