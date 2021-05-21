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Українець вдруге поспіль став чемпіоном Бельгії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 травня, 09:09
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Брюгге Едуарда Соболя став недосяжним для переслідувачів за тур до фінішу чемпіонату Бельгії. Український захисник завоював золоті медалі в другому сезоні поспіль
Футболісти Брюгге святкують завоювання золотих медалей
Футболісти Брюгге святкують завоювання золотих медалей / Фото: Getty Images

Поки Роман Яремчук феєрить в бомбардирських перегонах, Едуард Соболь вдруге поспіль став чемпіоном Бельгії. За тур до кінця чемпіонату клуб українця Брюгге гарантував собі перше місце.

У п'ятому турі чемпіонського плей-офф Брюгге видав бойову нічию 3:3 проти Андерлехта. Проте, цього вистачило, щоб стати недосяжним для інших конкурентів. У заключному турі Брюгге зустрінеться з Генком, але цей матч вже нічого для обох команд не вирішуватиме.

Відзначимо, що Генк, за який виступають Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, веде боротьбу за Лігу конференцій з Мехеленом Мар'яна Шведа.

В тренді

Соболь виступає за Брюгге на правах оренди з літа 2019 року, а його контракт належить донецькому Шахтареві. Правда, раніше з'явилася інформація, що 1 липня 2021-го український захисник перейде в Брюгге за три мільйони євро.

У минулому сезоні Брюгге став чемпіоном Бельгії достроково після зупинки чемпіонату через пандемію. Брюжжани завоювали золоті медалі вшістнадцяте в історії.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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