Яремчук знову забиває в Бельгії і веде Гент до Європи

Український нападник продовжує ударно виступати за свій клуб і набивати собі ціну перед вояжем на чемпіонат Європи в складі збірної

Роман Яремчук

У чемпіонаті Бельгії завершився основний етап, і тепер команди борються за остаточний розподіл місць і путівки в єврокубку. Гент, за який виступають відразу три українці, посів сьоме місце і нині намагається здобути путівку до Ліги конференцій. У четвер Роман Яремчук забив 19-й м'яч у турнірі і допоміг команді перемогти!

Нещодавно Яремчук видав неймовірний матч в Бельгії: дубль плюс асист.

Зустріч з Остенде почалася в Генті незвично рано, о 14:30, і завершилася перемогою господарів – 2:1. Рахунок же на 14-й хвилині відкрив український форвард потужним ударом з меж штрафного.

Роман відіграв весь матч і в доданий час отримав жовту картку. Також всі 90 хвилин на полі провів наш хавбек Роман Безус, а захисник Ігор Пластун вийшов на заміну на 83-й хвилині, щоб утримати переможний рахунок.

Раніше Яремчук зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги.

Поки що лідером мінітурніру після трьох турів залишається Остенде, Гент відстає на очко і на стільки ж випереджає Мехелен і Льєж. Через три дні команда наших футболістів зіграє з Остенде на виїзді.

Згадаймо, як Роман забивав за збірну в матчі проти Казахстану: