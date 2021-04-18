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Дубль плюс асист: Роман Яремчук видав неймовірний матч у Бельгії

18 квітня, 21:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Український нападник став найкращим гравцем матчу Гент – Зюлте-Варегем у чемпіонаті Бельгії. Яремчук оформив дубль і записав на свій рахунок ще й результативну передачу

Український нападник Роман Яремчук знову феєрить у чемпіонаті Бельгії. Форвард Гента забив два голи і зробив результативну передачу в матчі проти Зюлте-Варегем, а його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 7:2.

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У поточному сезоні Яремчук провів за Гент 37 матчів у всіх турнірах, забив 20 м'ячів і зробив сім результативних передач. Transfermarkt оцінює основного нападника збірної України в 13 мільйонів євро.

Нагадаємо, що сьогодні забитим м'ячем відзначився ще один українець. Раніше Руслан Маліновський своїм голом прибив Ювентус. Роналду не поїхав до Бергамо через травму, і за його відсутності героєм поєдинку Аталанти проти туринців став півзахисник збірної України.

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чемпіонат Бельгії Гент Бельгія Роман Яремчук

Джерело: Сегодня|Спорт

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