Дубль плюс асист: Роман Яремчук видав неймовірний матч у Бельгії

Український нападник Роман Яремчук знову феєрить у чемпіонаті Бельгії. Форвард Гента забив два голи і зробив результативну передачу в матчі проти Зюлте-Варегем, а його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 7:2.
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У поточному сезоні Яремчук провів за Гент 37 матчів у всіх турнірах, забив 20 м'ячів і зробив сім результативних передач. Transfermarkt оцінює основного нападника збірної України в 13 мільйонів євро.
Нагадаємо, що сьогодні забитим м'ячем відзначився ще один українець. Раніше Руслан Маліновський своїм голом прибив Ювентус. Роналду не поїхав до Бергамо через травму, і за його відсутності героєм поєдинку Аталанти проти туринців став півзахисник збірної України.
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