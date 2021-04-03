Українець Соболь забив гол-ракету в Бельгії: відео шедевра

Ось чому не в збірній?

Ну ось чому таких голів у виконанні українських футболістів ми не бачили за національну збірну країни в іграх з Фінляндією і Казахстаном?

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Приїхавши з розташування збірної України до Брюгге, українець Едуард Соболь створив шедевр в поєдинку чемпіонату Бельгії проти Кортрейка. 25-річний футболіст "смачно" приклався лівою ногою до м'яча і з 22 метрів злету відправив його в дальній кут воріт. Браво!

"Не гол, а ракета!" – пишуть у соцмережах фанати Брюгге

Завдяки цьому голу Брюгге обіграв Кортрейк 2:1, закріпивши впевнене лідерство в бельгійській лізі.

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Реклама Едуард Соболь / Фото: Twitter

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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