Роман Яремчук зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги. Ціна українця зростає

Основний форвард збірної України потрапив на олівець скаутам англійської середняка Вулверхемптона, який відчуває дефіцит в атакуючій лінії

Український нападник бельгійського Гента Роман Яремчук продовжує привертати до себе увагу солідних європейських клубів. Стало відомо, що 25-річний львів'янин серйозно зацікавив англійський Вулверхемптон.

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Згадаймо, що говорив Яремчук про премії в збірній: за перемогу над Роналду – трикімнатна квартира в Києві.

Про можливість покупки Романа "вовками" пише бельгійське видання HLN.

Повідомляють, що у Вулверхемптона виникли проблеми в лінії нападу. мексиканець Рауль Хіменес отримав перелом черепа під час матчу й вибув на тривалий час. А Яремчук був би ідеальним варіантом на роль центрфорварда. Англійський клуб вже звернувся до Генту, отримав у відповідь пропозицію заплатити 18 мільйонів фунтів стерлінгів! Сума виглядає досить значною навіть для клубу Прем'єр-ліги – "найдорожчого" національного чемпіонату планети.

Реклама Роман Яремчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Гент"

У сезоні 2020/2021 українець забив вже 18 м'ячів в 36 іграх в різних турнірах – на один більше, ніж у минулому. Також в його активі 19 голів за збірну України. До речі, в березні сайт Transfermarkt встановив на нього максимальну ціну за всю кар'єру футболіста – 13 мільйонів євро.

Раніше дружина Романа Яремчука засвітила свою красу, поки чоловік далеко.

Дивіться, як Роман забивав за збірну України команді Казахстану:

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