Яремчук снова забивает в Бельгии и ведет Гент в Европу

Украинский нападающий продолжает ударно выступать за свой клуб и набивать себе цену перед вояжем на чемпионат Европы в составе сборной

Роман Яремчук

В чемпионате Бельгии завершился основной этап, и теперь команды борются за окончательное распределение мест и путевки в еврокубке. Гент, за который выступают сразу три украинца, занял седьмое место и нынче старается добыть путевку в Лигу конференций. В четверг Роман Яремчук забил 19-й мяч в турнире и помог команде победить!

Недавно Яремчук выдал невероятный матч в Бельгии: дубль плюс ассист.

Встреча с Остенде началась в Генте необычно рано, в 14:30, и завершилась победой хозяев – 2:1. Счет же на 14-й минуте открыл украинский форвард мощным ударом из пределов штрафной.

Роман отыграл весь матч и в добавленное время получил желтую карточку. Также все 90 минут на поле провел наш хавбек Роман Безус, а защитник Игорь Пластун вышел на замену на 83-й минуте, чтобы удержать победный счет.

Ранее Яремчук заинтересовал клуб английской Премьер-лиги.

Пока что лидером мини-турнира после трех туров остается Остенде, Гент отстает на очко и на столько же опережает Мехелен и Льеж. Через три дня команда наших футболистов сыграет с Остенде на выезде.

Вспомним, как Роман забивал за сборную в матче против Казахстана: