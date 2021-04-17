Роман Яремчук заинтересовал клуб английской Премьер-лиги. Цена украинца растет

Основной форвард сборной Украины попал на карандаш скаутам английского середняка Вулверхэмптона, который испытывает дефицит в атакующей линии

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук продолжает привлекать к себе внимание солидных европейских клубов. Стало известно, что 25-летний львовянин серьезно заинтересовал английский Вулверхэмптон.

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Вспомним, что говорил Яремчук о премиях в сборной: за победу над Роналду – трехкомнатная квартира в Киеве.

О возможности покупки Романа "волками" пишет бельгийское издание HLN.

Сообщают, что у Вулверхэмптона возникли проблемы в линии нападения. Мексиканец Рауль Хименес получил перелом черепа во время матча и выбыл на длительное время. А Яремчук был бы идеальным вариантом на роль центрфорварда. Английский клуб уже обратился к Генту, получил в ответ предложение заплатить 18 миллионов фунтов стерлингов. Сумма выглядит довольно значительной даже для клуба Премьер-лиги – самого "дорогого" национального чемпионата планеты.

Реклама Роман Яремчук / Фото: Официальный сайт ФК "Гент"

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В сезоне 2020/2021 украинец забил уже 18 мячей в 36 играх в различных турнирах – на один больше, чем в прошлом. Также в его активе 19 голов за сборную Украины. Кстати, в марте сайт Transfermarkt установил на него максимальную цену за всю карьеру футболиста – 13 миллионов евро.

Ранее жена Романа Яремчука засветила свою красоту, пока муж далеко.

Смотрите, как Роман забивал за сборную Украины команде Казахстана:

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