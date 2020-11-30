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Футболист получил перелом черепа во время матча: форварда "волков" срочно прооперировали

30 ноября, 15:59

Елена Павлова Елена Павлова

Сейчас Рауль Хименес находится под наблюдением врачей в Лондоне

Вчерашний поединок чемпионата Англии между "Вулверхэмптоном" и лондонским "Арсеналом" (2:1) едва не завершился трагедией. Форвард "волков" Рауль Хименес получил серьезную травму головы в столкновении с защитником Давидом Луисом и был срочно госпитализирован.

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Врачи диагностировали у футболиста перелом черепа, а ночью нападающий перенес операцию в Лондоне.

"Этой ночью Рауль перенес операцию в одной из больниц Лондона. После этого его навестила его девушка Даниэла, сейчас он отдыхает. Он останется под наблюдением врачей еще несколько дней, прежде чем приступить к восстановлению. Клуб хотел бы поблагодарить медицинский персонал "Арсенала", сотрудников скорой помощи, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своему мастерству и реагированию оказали такую помощь", — сообщила пресс-служба "волков".

Ранее мы сообщали, что англичанин может стать игроком сборной Украины. У Макса Килмана из "Вулверхэмптона" есть корни как в Украине, так и в России. Он готов к смене паспорта.

Смотрите, как "Вулверхэмптон" играл против "Севильи"

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