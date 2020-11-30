Артист балета вырвал для "МЮ" победу в невероятном матче и установил уникальный рекорд

Невероятный матч в чемпионате Англии провел в 10-м туре "Манчестер Юнайтед". После первого тайма с "Саутгемптоном" команда Сульшера уступала со счетом 0:2 после точного удара Яна Беднарека и шикарного штрафного Джеймса Уорд-Прауса. Но после перерыва Эдинсон Кавани, который пробовал себя в балете, вытащил "Красных Дьяволов" – 3:2.

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Эдинсон Кавани / Фото: Reuters

На 60-й минуте уругвайский форвард ассистировал Бруну Фернандешу, который сократил отставание. На 74-й минуте после удара Бруну из-за пределов штрафной Кавани ловко головой переправил мяч в сетку ворот. А затем уже на 92-й минуте с передачи Рашфорда Эдинсон головой переправил мяч в нижний угол и вырвал победу для "МЮ" – 3:2.

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Таким образом, "МЮ" стал первой в истории АПЛ командой, выигравшей подряд четыре матча чемпионата, в которых уступал по ходу встречи. Помимо поединка с "Саутгемптоном", речь идет об играх с "Брайтоном" (3:2), "Ньюкаслом" (4:1) и "Эвертоном" (3:1).

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Эта победа помогла "МЮ" подняться на восьмое место в Премьер-лиги. Однако при большой плотности результатов в турнирной таблице от первой строчки команду отделяет всего пять очков. К тому же у "Красных дьяволов" есть еще матч в запасе. "Саутгемптон" после 10 туров набрал 17 очков и занимает пятое место.

Смотрите, как "МЮ" побеждал в Лиге чемпионов

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