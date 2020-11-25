"МЮ" громит "Истанбул", а Неймар приносит "ПСЖ" победу: обзор матчей Группы H

Все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" взял уверенный реванш у турецкого "Истанбула" за поражение в предыдущем туре Лиги чемпионов. На своем стадионе "Красные дьяволы" разгромили соперника со счетом 4:1. Дубль в матче оформил Бруну Фернандеш, еще по мячу забили Маркус Рашфорд и Дэниел Джеймс. У гостей единственный гол на счету Дениза Тюрюча.

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"Манчестер Юнайтед" – "Истанбул" – 4:1

Голы: Бруну Фернандеш (7, 19), Рашфорд (35, пен), Джеймс (90+2) – Тюрюч (75)

В параллельном матче "Пари Сен-Жермен" благодаря голу Неймара с пенальти обыграл "Лейпциг" и тоже взял реванш за поражение в третьем туре.

"ПСЖ" – "Лейпциг" – 1:0

Гол: Неймар (11, пен)

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После четырех туров "МЮ" имеет девять баллов и возглавляет турнирную таблицу группы H. Следом идут "ПСЖ" и "Лейпциг" – у них по шесть баллов. "Истанбул" имеет в своем активе только отри очка и располагается на последнем месте.

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