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"МЮ" громит "Истанбул", а Неймар приносит "ПСЖ" победу: обзор матчей Группы H

25 ноября, 01:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" взял уверенный реванш у турецкого "Истанбула" за поражение в предыдущем туре Лиги чемпионов. На своем стадионе "Красные дьяволы" разгромили соперника со счетом 4:1. Дубль в матче оформил Бруну Фернандеш, еще по мячу забили Маркус Рашфорд и Дэниел Джеймс. У гостей единственный гол на счету Дениза Тюрюча.

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"Манчестер Юнайтед" – "Истанбул" – 4:1
Голы: Бруну Фернандеш (7, 19), Рашфорд (35, пен), Джеймс (90+2) – Тюрюч (75)

В параллельном матче "Пари Сен-Жермен" благодаря голу Неймара с пенальти обыграл "Лейпциг" и тоже взял реванш за поражение в третьем туре.

"ПСЖ" – "Лейпциг" – 1:0
Гол: Неймар (11, пен)

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После четырех туров "МЮ" имеет девять баллов и возглавляет турнирную таблицу группы H. Следом идут "ПСЖ" и "Лейпциг" – у них по шесть баллов. "Истанбул" имеет в своем активе только отри очка и располагается на последнем месте.

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
4
3
0
1
12
4
8
9
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В П В В
2
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
4
2
0
2
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П
3
ЛейпцигЛейпцигЛей
4
2
0
2
4
7
-3
6
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П В П В
4
ИстанбулИстанбулИст
4
1
0
3
3
9
-6
3
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: П В П П

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Лига чемпионов Лейпциг Манчестер Юнайтед ПСЖ Истанбул Башакшехир

Источник: Сегодня|Спорт

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