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Ушел из "ПСЖ", чтобы заниматься балетом: тайная страсть известного нападающего

12 сентября, 21:02

Елена Павлова Елена Павлова

Эдинсон Кавани даже рекламирует школу для мальчиков в Уругвае

Лидер сборной Уругвая Эдинсон Кавани, который в конце сезона покинул французский "ПСЖ", пока не нашел себе новый клуб, но не сильно переживает по этому поводу. Зато у нападающего появилось время заняться своим хобби – балетом. Ранее мы сообщали, что Кавани не может договориться с "Интером" из-за огромной зарплаты. 33-летний футболист хочет зарабатывать в новом клубе не меньше 12 млн евро за сезон.

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Еще во время пребывания в Париже Эдинсон в свободное время начал заниматься в балетной школе, а вернувшись по окончании сезона в Уругвай, стал сотрудничать с национальным балетом. Цель футболиста – пропаганда этого вида искусства и привлечение молодежи в балет.

Также в рамках сотрудничества с национальным балетом 33-летний Кавани даже снялся в рекламе школы для мальчиков.

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Напомним, что в конце прошлого года Кавани согласовал условия своего переезда в Мадрид – уругвайского форварда очень ждал "Атлетико", который был согласен платить ему 12 миллионов евро за сезон. Однако тогда испанский клуб не смог договориться с "ПСЖ" о сумме трансфера.

Эдинсон Кавани с женой

Эдинсон Кавани с женой / Фото: Reuters

А в феврале Кавани отказал "Барселоне" – каталонцы очень хотели подписать форварда "ПСЖ" перед закрытием окна. Но Эдинсон был заинтересован в длительных отношениях с клубом, а в Каталонии ему предложили краткосрочный контракт.

Смотрите, как Кавани забивал за "Пари Сен-Жермен"

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Уругвай балет ПСЖ нападающий Эдинсон Кавани
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