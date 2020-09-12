Ушел из "ПСЖ", чтобы заниматься балетом: тайная страсть известного нападающего

Лидер сборной Уругвая Эдинсон Кавани, который в конце сезона покинул французский "ПСЖ", пока не нашел себе новый клуб, но не сильно переживает по этому поводу. Зато у нападающего появилось время заняться своим хобби – балетом. Ранее мы сообщали, что Кавани не может договориться с "Интером" из-за огромной зарплаты. 33-летний футболист хочет зарабатывать в новом клубе не меньше 12 млн евро за сезон.

Реклама

Читайте также: Стрижет овец и косит траву: звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" преобразился на карантине

Еще во время пребывания в Париже Эдинсон в свободное время начал заниматься в балетной школе, а вернувшись по окончании сезона в Уругвай, стал сотрудничать с национальным балетом. Цель футболиста – пропаганда этого вида искусства и привлечение молодежи в балет.

Также в рамках сотрудничества с национальным балетом 33-летний Кавани даже снялся в рекламе школы для мальчиков.

Реклама

Напомним, что в конце прошлого года Кавани согласовал условия своего переезда в Мадрид – уругвайского форварда очень ждал "Атлетико", который был согласен платить ему 12 миллионов евро за сезон. Однако тогда испанский клуб не смог договориться с "ПСЖ" о сумме трансфера.

Эдинсон Кавани с женой / Фото: Reuters

А в феврале Кавани отказал "Барселоне" – каталонцы очень хотели подписать форварда "ПСЖ" перед закрытием окна. Но Эдинсон был заинтересован в длительных отношениях с клубом, а в Каталонии ему предложили краткосрочный контракт.

Смотрите, как Кавани забивал за "Пари Сен-Жермен"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама