Англичанин может стать игроком сборной Украины – если его не уведут россияне

У Макса Килмана из "Вулверхэмптона" есть корни как в Украине, так и в России. Он готов к смене паспорта

23-летний защитник английского "Вулверхэмптона" Макс Килман заявил о готовности выступать за сборную Украины или России, учитывая, что у него есть корни как в одной, так и в другой стране. По словам британца, "дверь остается открытой".

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"Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где по сей день живут мои родственники со стороны мамы. Я был и в Москве, откуда родом мой отец. Правда, все родные по его линии уже давно переехали в Нью-Йорк. Мой русский язык не настолько хорош, как мог бы быть, но я все еще могу на нем разговаривать", – цитирует Макса Килмана BBC

Макс Килман / Фото: Reuters

Отметим, что Килман является воспитанником академий "Фулхэма" и "Джиллингема". За сборную Англии по футболу он не заигран, но защищал цвета сборной Англии по футзалу, в составе которой с 2015 по 2018 год провел 25 матчей.

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Основная позиция рослого (192 см) Макса Килмана – центральный защитник, но он может сыграть и слева. Аналитики Transfermarkt оценивают его в 1,5 млн евро.

Добавим, что Килман не первый иностранец, выбирающий между сборными Украины и России. В свое время немец Роман Нойштедтер, отец которого играл за "Днепр", был натурализован российской сборной.

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