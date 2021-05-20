Гольова машина з України! Роман Яремчук знову забив в Бельгії

Український нападник Роман Яремчук забив черговий гол в чемпіонаті Бельгії. Форвард Гента відзначився в поєдинку проти Стандарда (2:0).
Українець підтримав контратаку своєї команди і відправив м'яч у порожні ворота після передачі Таріка Тіссаудалі.
Для українця цей м'яч став 23-м у сезоні у всіх турнірах! 20 з них Роман забив у чемпіонаті Бельгії. Також на рахунку нашого земляка вісім результативних передач – відмінна форма перед Євро-2020.
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До речі, збірна України вже почала підготовку до чемпіонату Європи. Поки в заняттях беруть участь тільки гравці з чемпіонату України, а по завершенні сезону до них приєднаються легіонери.
Тренування національної команди проходять у відмінній атмосфері. Як ми писали раніше, Шевченко пожартував над гравцем Динамо: "Коктейль? Чи треба буде прикурити – покличеш".