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Гольова машина з України! Роман Яремчук знову забив в Бельгії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 травня, 09:23
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Український нападник продовжує гольову феєрію у чемпіонаті Бельгії. Яремчук вже забив 23-й м'яч в сезоні. Черговою жертвою форварда став Стандард
Роман Яремчук забив 23-й м'яч в сезоні
Роман Яремчук забив 23-й м'яч в сезоні / Фото: Getty Images

Український нападник Роман Яремчук забив черговий гол в чемпіонаті Бельгії. Форвард Гента відзначився в поєдинку проти Стандарда (2:0).

Українець підтримав контратаку своєї команди і відправив м'яч у порожні ворота після передачі Таріка Тіссаудалі.

Для українця цей м'яч став 23-м у сезоні у всіх турнірах! 20 з них Роман забив у чемпіонаті Бельгії. Також на рахунку нашого земляка вісім результативних передач – відмінна форма перед Євро-2020.

В тренді

До речі, збірна України вже почала підготовку до чемпіонату Європи. Поки в заняттях беруть участь тільки гравці з чемпіонату України, а по завершенні сезону до них приєднаються легіонери.

Тренування національної команди проходять у відмінній атмосфері. Як ми писали раніше, Шевченко пожартував над гравцем Динамо: "Коктейль? Чи треба буде прикурити – покличеш".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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