І цього гравця немає в збірній України! Безус забив два шедевральні голи за Гент

Колишній футболіст київського Динамо Роман Безус, який виступає нині за бельгійський Гент, провів один із найкращих матчів у своїй кар'єрі. У виїзному поєдинку турніру плей-оф за путівку до Ліги конференцій проти Остенде 30-річний Безус забив два м'ячі за свою команду, яка в підсумку відсвяткувала розгромну перемогу – 4:0!
Причому обидва голи Романа Безуса видалися дивовижними.
Український півзахисник відкрив рахунок на 20-й хвилині після передачі свого співвітчизника Романа Яремчука, ефектно реалізувавши вихід віч-на-віч з голкіпером Остенде за допомогою удару "парашутом".
А на 66-й хвилині Безус визначив остаточний рахунок матчу – 4:0, забивши шедевральний гол. Роман головою виграв силову боротьбу на другому поверсі і, не даючи м'ячу опуститися на газон, правою ногою увігнав його в сітку. Просто як Лукаку!
Остенде – Гент – 0:4
Голи: Безус, 20, 66, Кастро-Монтес, 43, Вандендріссхе, 58, автогол
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Відзначимо, що у Романа Безуса 5+4 за системою "гол + пас" у поточному чемпіонаті Бельгії, у Романа Яремчука статистика в кілька разів солідніша – 19+7.
Проте, дивлячись на таку гру Безуса, можна навіть пошкодувати, що його немає в списку футболістів, викликаних Андрієм Шевченком для підготовки до Євро.
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