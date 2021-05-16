І цього гравця немає в збірній України! Безус забив два шедевральні голи за Гент

Завдяки дублю колишнього півзахисника Динамо Романа Безуса Гент розгромив на виїзді Остенде 4:0. Українець забивав у стилі Лукаку – дивіться, як це було

Півзахисник Гента Роман Безус / Фото: Twitter

Колишній футболіст київського Динамо Роман Безус, який виступає нині за бельгійський Гент, провів один із найкращих матчів у своїй кар'єрі. У виїзному поєдинку турніру плей-оф за путівку до Ліги конференцій проти Остенде 30-річний Безус забив два м'ячі за свою команду, яка в підсумку відсвяткувала розгромну перемогу – 4:0!

Причому обидва голи Романа Безуса видалися дивовижними.

Український півзахисник відкрив рахунок на 20-й хвилині після передачі свого співвітчизника Романа Яремчука, ефектно реалізувавши вихід віч-на-віч з голкіпером Остенде за допомогою удару "парашутом".

А на 66-й хвилині Безус визначив остаточний рахунок матчу – 4:0, забивши шедевральний гол. Роман головою виграв силову боротьбу на другому поверсі і, не даючи м'ячу опуститися на газон, правою ногою увігнав його в сітку. Просто як Лукаку!

Остенде – Гент – 0:4

Голи: Безус, 20, 66, Кастро-Монтес, 43, Вандендріссхе, 58, автогол

Роман Безус і його родина / Фото: Instagram

Роман Безус. Фото: ФК "Гент"

Відзначимо, що у Романа Безуса 5+4 за системою "гол + пас" у поточному чемпіонаті Бельгії, у Романа Яремчука статистика в кілька разів солідніша – 19+7.

Проте, дивлячись на таку гру Безуса, можна навіть пошкодувати, що його немає в списку футболістів, викликаних Андрієм Шевченком для підготовки до Євро.

Дивіться, як Безус раніше забивав за збірну України