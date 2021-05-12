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Футбольний матч перенесли через VAR: фургон з технікою застряг в заторі

12 травня, 22:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Фургон з системою VAR застряг в заторі і запізнився до початку матчу чемпіонату Бельгії. Футболісти змушені були чекати, поки фахівці налаштують техніку

/ Фото: AFP

Початок матчу чемпіонату Бельгії між Генком і Андерлехтом нашого Богдана Михайличенка довелося перенести на 15 хвилин через комічну ситуацію. Фургон з системою VAR, який повинен був працювати на зустрічі, застряг у заторі.

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Компанія, відповідальна за доставку фургона, змушена була зробити великий гак, щоб дістатися до точки призначення. Через затримку в шляху фахівці не змогли вчасно налаштувати техніку, пише hln.be.

До речі, як ми писали раніше, система VAR не працює у відборі на чемпіонат світу: УЄФА назвав причину. Функціонери не змогли ввести систему в дію через коронавірус.

А недавно в чемпіонаті України суддя повернув команди з роздягалень, щоб показати червону картку. Подібного до того, що сталося в матчі Зоря – Рух, в українській Прем'єр-лізі ще не траплялося.

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