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Бельгійський клуб купив у "Шахтаря" гравця збірної України

18 березня, 13:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Захисник Едуард Соболь підписав повноцінний контракт з "Брюгге"

Найкраща команда чемпіонату Бельгії, "Брюгге", отримала в свої ряди українця Едуарда Соболя на постійній основі. Сьогодні стало відомо, що захисник "Шахтаря", який виступає в Брюгге в оренді з літа 2019 року, підписав з клубом повноцінний контракт. раніше Соболь розповів про коронавірус.

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На клубному сайті з'явилася інформація, що контракт Едуарда діє ще три сезони. Перед цим Соболь перебував в оренді, розрахованої до 30 червня цього року. А його угоду з "гірниками" було укладено до літа 2022 року. сайт Transfermarkt також сьогодні додав інформацію, що 1 липня 2021-го український захисник перейде в "Брюгге" за три мільйони євро.

Едуард Соболь. Фото: clubbrugge.be

Едуард Соболь. Фото: clubbrugge.be

Соболь – уродженець Запорізької області, 20 квітня йому виповниться 26 років. Також виступав за донецький "Металург", луганську "Зорю", чеські "Яблунець" і "Славію". Зараз його "Брюгге" впевнено лідирує в чемпіонаті Бельгії. Команда виступала в Лізі чемпіонів, а в 1/16 Ліги Європи поступилася київському "Динамо".

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Раніше "Брюгге" поставив Ракицького на коліна.

Дивіться, як в грудні Соболь отримав червону картку в матчі Ліги чемпіонів:

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