Учень Лобановського замінить Сульшера на МЮ

Німецький тренер Ральф Рангнік близький до підписання контракту із Манчестер Юнайтед

Ральф Рангнік замінить Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед / Фото: Колаж: Сьогодні

63-річний фахівець найближчим часом може очолити "червоних дияволів", повідомляє The Athletic . У разі успішного завершення переговорів Рангнік виконуватиме обов'язки головного тренера до кінця поточного сезону.

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Після закінчення короткострокового контракту на Рангніка чекає бонус – посада в структурі Манчестер Юнайтед. За даними джерела, німецький спеціаліст працюватиме консультантом клубу протягом двох років.

Але для початку Рангнику необхідно вирішити всі питання з московським Локомотивом, де він зараз працює на посаді керівника зі спорту та його розвитку. Контракт німця з російським клубом розрахований до літа 2024 року.

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Ральф Рангнік відомий німецький тренер, який найбільших успіхів досяг у роботі з Хоффенхаймом та Шальке-04. Але з 2019 року перервав активну тренерську діяльність та переключився на управлінську роботу.

Цікаво, що сам Ральф Рангнік називав українця Валерія Лобановського у числі тренерів, які на нього найбільше вплинули.

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Нагадаємо, що в неділю, 21 листопада, Манчестер Юнайтед оголосив про відставку головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера. Його посаду тимчасово обійняв Майкл Каррік.

Сульшер покинув МЮ без трофеїв / Фото: REUTERS

У чемпіонаті Англії "червоні дияволи" йдуть на сьомому місці, маючи 17 очок після 12 турів.

Раніше ми повідомляли, що після звільнення Уле Гуннара Сульшера Манчестер Юнайтед зіштовхнувся із несподіваною проблемою – ніхто не хоче працювати у легендарному клубі.