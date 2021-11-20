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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Фіаско Манчестер Юнайтед: екс-форвард Зорі наблизив відставку Сульшера

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 листопада, 20:17
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Команда Кріштіану Роналду сенсаційно програла 1:4 аутсайдеру англійської Прем'єр-ліги Вотфорду
Аутсайдер АПЛ Вотфорд розгромив МЮ з рахунком 4:1
Аутсайдер АПЛ Вотфорд розгромив МЮ з рахунком 4:1 / Фото: Reuters

У суботу, 20 листопада, у поєдинку 12-го туру АПЛ Вотфорд приймав Манчестер Юнайтед.

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Вже у дебюті поєдинку футболісти Вотфорда отримали право пробити пенальті у ворота "червоних дияволів". Але форвард господарів Сарр із двох спроб не зумів переграти воротаря МЮ де Хеа. Здавалося, такий початок поєдинку мав надихнути на подвиги Роналду і компанію, але вийшло зовсім навпаки.

Вже після першої 45 хвилин манкуніанці горіли 0:2 – відзначилися Кінг і Сарр.

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Після перерви центрбек МЮ Донні ван де Бек, який вийшов на заміну, зумів скоротити розрив у рахунку, але все зіпсував Гаррі Магуайр, якого арбітр вилучив у середині другого тайму.

Питання про переможця зустрічі зняв на 92-й хвилині форвард Вотфорда Жуан Педру. А добив "червоних дияволів" екс-форвард луганської Зорі Денніс Бонавентура. Варто зазначити, що окрім забитого гола в активі нігерійця два асисти.

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Розгромна поразка від аутсайдера наблизила до відставки головного тренера МЮ Уле-Гуннара Сульшера, якому вже шукають заміну.

Вотфорд – Манчестер Юнайтед 4:1

Голи: Кінг, 28, Сарр, 44, Педро, 77, Денніс, 90+4 – Ван де Бек, 50

Вотфорд: Фостер – Феменія, Кеткарт, Нкулу (Трост-Еконг, 64), Мазіна – Сіссоко, Клеверлі, Луза (Жуан Педро, 77), Сарр (Ернандес, 68) – Кінг, Денніс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Бісака, Магуайр, Лінделеф, Шоу (Діогу Далот, 85) – Матіч, Бруну Фернандеш, Мактоміней (ван де Бек, 46) – Санчо (Лінгард, 90), Роналду, Решфорд (Марсьяль, 46).

Після 12 турів Манчестер Юнайтед опустився на 7-е місце в турнірній таблиці, а Вотфорд зумів піднятися на 16-й рядок, набравши 13 балів.

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