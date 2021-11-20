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Фиаско Манчестер Юнайтед: экс-форвард Зари приблизил отставку Сульшера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 ноября, 20:17
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Команда Криштиану Роналду сенсационно проиграла 1:4 аутсайдеру английской Премьер-лиги Уотфорду
Аутсайдер АПЛ Уотфорд разгромил МЮ со счетом 4:1
Аутсайдер АПЛ Уотфорд разгромил МЮ со счетом 4:1 / Фото: Reuters

В субботу, 20 ноября, в поединке 12-го тура АПЛ Уотфорд принимал Манчестер Юнайтед.

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Уже в дебюте поединка футболисты Уотфорда получили право пробить пенальти в ворота "красных дьяволов". Но форвард хозяев Сарр с двух попыток не сумел переиграть вратаря МЮ де Хеа. Казалось, такое начало поединка должно было воодушевить на подвиги Роналду и компанию, но вышло ровным счетом наоборот.

Уже после первой 45-ти минутки манкунианцы горели 0:2 – отличились Кинг и Сарр.

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После перерыва вышедший на замену центрбек МЮ Донни ван де Бек сумел сократить разрыв в счете, но все испортил Харри Магуайр, которого арбитр удалил в середине второго тайма.

Вопросы о победителе встречи снял на 92-й минуте форвард Уотфорда Жуан Педру. А добил "красных дьяволов" экс-форвард луганской Зари Деннис Бонавентура. Стоит отметить, что кроме забитого гола в активе нигерийца два ассиста.

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Разгромное поражение от аутсайдера приблизило отставку главного тренера МЮ Уле-Гуннара Сульшера, которому уже ищут сменщика.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед 4:1

Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педро, 77, Деннис, 90+4 — Ван де Бек, 50

Уотфорд: Фостер – Фемения, Кэткарт, Нкулу (Трост-Эконг, 64), Мазина – Сиссоко, Клеверли, Луза (Жуан Педро, 77), Сарр(Эрнандес, 68) – Кинг, Деннис.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Диогу Далот, 85) – Матич, Бруну Фернандеш, Мактоминей (ван де Бек, 46) – Санчо (Лингард, 90), Роналду, Рэшфорд (Марсьяль, 46).

После 12 туров Манчестер Юнайтед опустился на 7-е место в турнирной таблице, а Уотфорд сумел подняться на 16-ю строчку, набрав 13 баллов.

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