ПСЖ визначився з наставником: клуб очолить легенда світового футболу

Екс-тренер Реала Зінедін Зідан має замінити наставника парижан Маурісіо Почеттіно, поввідомляє Le Parisien.
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За даними джерела, боси ПСЖ останні кілька тижнів активно ведуть переговори з 49-річним фахівцем. Але швидше за все Зізу стане наставником Мессі та компанії не раніше ніж з наступного сезону.
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При цьому нинішній наставник Парі-Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно з великою ймовірністю очолить Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що сам Зінедін Зідан відмовився стати біля керма команди Роналду. І причина у француза дуже вагома – його дружина категорично не бажає жити в Англії, тим більше переїжджати до Манчестера.
Додамо, що Зідан один із найтитулованіших тренерів світу. Мадридський Реал під його керівництвом тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів. Загалом у Мадриді він виграв 11 титулів.
Крім того, Зідан двічі ставав найкращим тренером світу.