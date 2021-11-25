Ученик Лобановского заменит Сульшера в МЮ

Немецкий тренер Ральф Рангник близок к подписанию контракта с Манчестер Юнайтед

Ральф Рангник заменит Сульшера во главе Манчестер Юнайтед / Фото: Коллаж: Сегодня

63-летний специалист в ближайшее время может возглавить "красных дьяволов", сообщает The Athletic. В случае успешного завершения переговоров Рангник будет исполнять обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона.

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После окончания краткосрочного контракта Рангника ожидает бонус – должность в структуре Манчестер Юнайтед. По данным источника, немецкий специалист будет работать консультантом клуба на протяжении двух лет.

Но для начала Рангнику необходимо уладить все вопросы с московским Локомотивом, где он сейчас работает на должности руководителя по спорту и его развитию. Контракт немца с российским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Ральф Рангник известный немецкий тренер, который наибольших успехов достиг в работе с Хоффенхаймом и Шальке-04. Но с 2019 года прервал активную тренерскую деятельность и переключился на управленческую работу.

Интересно, что сам Ральф Рангник называл украинца Валерия Лобановского в числе тренеров оказавших на него наибольшее влияние.

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Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Его должность временно занял Майкл Каррик.

Сульшер покинул МЮ без трофеев / Фото: REUTERS

В чемпионате Англии "красные дьяволы" идут на седьмом месте, имея 17 очков после 12 туров.

Ранее мы сообщали, что после увольнения Уле Гуннара Сульшера Манчестер Юнайтед столкнулся с неожиданной проблемой – никто не хочет работать в легендарном клубе.