Жена не одобрила. Зидан отверг МЮ ради французского гранда

Зинедин Зидан возглавит ПСЖ, но лишь в том случае если Маурисио Почеттино уйдет в Манчестер Юнайтед, сообщает Tiempo de Juego.
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Informa @ferevangelio:— Tiempo de Juego (@tjcope) November 21, 2021
1 El United ha hablado en las últimas horas con Zidane. Respuesta: NO. Por el idioma y porque su mujer no quiere ir allí.
2El PSG quiere a corto plazo a Zidane.
3No descartan que Pochettino (contrato Jun22) se marche al ManU sin terminar contrato. pic.twitter.com/2l5HfNs3oc
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Согласно данным СМИ, Зизу дважды отклонил предложение МЮ, ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.
Впрочем, как оказалось, у француза есть причины и посерьезнее. Во-первых это языковой барьер, поскольку Зидан практически не говорит по-английски. Кроме того, его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.
Таким образом фаворитом на пост сменщика Сульшера остается тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который входит в число желаемых приемников норвежца.
В свою очередь Зидан станет приемником Почеттино в Пари-Сен-Жермене.
Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
Формальным поводом для отставки стал разгром "красных дьяволов" аутсайдером АПЛ Уотфордом, которому поспособствовал экс-форвард Зари Деннис Бонавентура.