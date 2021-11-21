21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла 5
Мариуполь 1
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Жена не одобрила. Зидан отверг МЮ ради французского гранда

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 ноября, 19:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Французский специалист по окончании сезона станет главным тренером Пари-Сен-Жермен
Зидан заменит Почеттино в ПСЖ
Зидан заменит Почеттино в ПСЖ / Фото: Коллаж: Сегодня

Зинедин Зидан возглавит ПСЖ, но лишь в том случае если Маурисио Почеттино уйдет в Манчестер Юнайтед, сообщает Tiempo de Juego.

Читайте также: Роналду продвигает в МЮ тренера, битого в Киеве

Реклама

Согласно данным СМИ, Зизу дважды отклонил предложение МЮ, ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.

Впрочем, как оказалось, у француза есть причины и посерьезнее. Во-первых это языковой барьер, поскольку Зидан практически не говорит по-английски. Кроме того, его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.

Реклама

Таким образом фаворитом на пост сменщика Сульшера остается тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который входит в число желаемых приемников норвежца.

Реклама

В свою очередь Зидан станет приемником Почеттино в Пари-Сен-Жермене.

Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Формальным поводом для отставки стал разгром "красных дьяволов" аутсайдером АПЛ Уотфордом, которому поспособствовал экс-форвард Зари Деннис Бонавентура.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
Показать больше
Воскресенье, 21 ноября
2:2
Видео О матче
5:1
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять