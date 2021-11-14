Поиграл 20 минут и хватит. ПСЖ установил для Месси лимит времени на поле

Французский клуб ПСЖ и сборная Аргентины договорились, что звездный бомбардир не будет находится на поле более 20 минут

Французский клуб ПСЖ заботится о здоровье Лионеля Месси / Фото: Reuters

Все дело в том, что руководство Пари-Сен-Жермена беспокоится о здоровье своего драгоценного футболиста. Последние два матча ПСЖ Месси пропустил из-за травмы.

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По информации Marca, парижский клуб согласился отпустить аргентинца в сборную лишь при условии установления лимита на игровое время для игрока.

Согласно договоренности между руководством ПСЖ и сборной Аргентины, Лео может провести на поле не более 20 минут.

Так и произошло в матче отбора на ЧМ-2022 между командами Уругвая и Аргентины (0:1). Месси впервые за пять последних лет начал поединок со скамейки запасных и появился на поле лишь на 76-й минуте матча.

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В оставшееся время аргентинец не успел проявить свой бомбардирский талант, но для победы его команды хватило и гола Ди Марии в дебюте поединка.

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Сборная Аргентины занимает второе место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче подопечные Скалони встретятся с лидерами отбора – командой Бразилии.

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