14 листопада 16:00
Хорватія --
Росія --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Пограв 20 хвилин і досить. ПСЖ встановив для Мессі ліміт часу на полі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 листопада, 14:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Французький клуб ПСЖ та збірна Аргентини домовилися, що зірковий бомбардир не буде знаходитись на полі більше 20 хвилин
Французький клуб ПСЖ піклується про здоров'я Ліонеля Мессі
Французький клуб ПСЖ піклується про здоров'я Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Вся річ у тім, що керівництво Парі-Сен-Жермена переймається здоров'ям свого дорогоцінного футболіста. Останні два матчі ПСЖ Мессі пропустив через травму.

Читайте також: Вусатий і в касці: у Мережу злили кумедне дитяче фото Мессі

Реклама

За інформацією Marca, паризький клуб погодився відпустити аргентинця до збірної лише за умови встановлення ліміту на ігровий час для гравця.

Відповідно до домовленості між керівництвом ПСЖ та збірною Аргентини, Лео може провести на полі не більше 20 хвилин.

Так і сталося у матчі відбору на ЧС-2022 між командами Уругваю та Аргентини (0:1). Мессі вперше за п'ять останніх років розпочав поєдинок із лави запасних та з'явився на полі лише на 76-й хвилині матчу.

Реклама

У час, що залишився, аргентинець не встиг проявити свій бомбардирський талант, але для перемоги його команди вистачило і гола Ді Марії в дебюті поєдинку.

Реклама

Збірна Аргентини посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 28 очок. У наступному матчі підопічні Скалоні зустрінуться з лідерами відбору – командою Бразилії.

Ми вже повідомляли, що команда Неймара вже забезпечила собі путівку на чемпіонат світу в Катарі, перемігши на своєму полі Колумбію 1:0.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Боснія і Герцеговина

16 лист

21:45

Україна

3.28

3.40

2.37
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти