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Роналду продвигает в МЮ тренера, битого в Киеве

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 ноября, 17:28
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Сменщиком уволенного Сульшера на посту наставника манкунианцев Криштиану Роналду видит коуча сборной Испании Луиса Энрике
Роналду и Луис Энрике
Роналду и Луис Энрике / Фото: Reuters

Звездный нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду считает наставника сборной Испании Луиса Энрике оптимальной кандидатурой на пост наставника команды после воскресной отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера.

Об этом сообщает Sky Sports.

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Луис Энрике
Луис Энрике / Фото: Reuters

По сведениям источника, руководство Манчестер Юнайтед прислушается к мнению португальца и рассмотрит кандидатуру Луиса Энрике. Роналду полагает, что испанский специалист поможет "красным дьяволам" конкурировать с Ливерпулем, Манчестер Сити и Челси.

Ранее Роналду продвигал в МЮ Зидана, но Зинедин отказался возглавить манкунианцев.

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Отметим, что в качестве тренера Луис Энрике выиграл Лигу чемпионов и два чемпионата Испании с Барселоной. У руля сборной Испании он год назад приезжал в рамках Лиги наций в Киев, где уступил украинской национальной команде 0:1.

Андрей Шевченко и Луис Энрике
Андрей Шевченко и Луис Энрике / Фото: Reuters

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Добавим, что теперь уже бывшему коучу МЮ Сульшеру за досрочный разрыв контракта выплатят 9 млн евро компенсации.

Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

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