Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение уволить Сульшер. Оно обойдется в 9 миллионов евро

По итогам состоявшегося экстренного заседания правления Манчестер Юнайтед было принято решение о расставании с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Семья Глейзеров созвала экстренное собрание совета директоров в режиме видеоконференции во время второй половины матча с Уотфордом (1:4), и в рамках переговоров управляющему директору клуба было поручено провести переговоры с Сульшером о расторжении контракта.

Считается, что выплата выходного пособия для тренера обойдется Манчестер Юнайтед примерно 9 миллионов евро, чтобы досрочно прекратить его трехлетний контракт, который норвежец подписал в августе. Однако предполагается, что возможно стороны договорятся лишь о выплате компенсации в виде заработной платы за один сезон, сообщает The Times.

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Временно исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед станет Даррен Флетчер, помогать которому будет Майкл Кэррик. Оба экс-футболиста манкунианцев входили в тренерский штаб Сульшера.

23 ноября Манчестер Юнайтед предстоит выездная игра с Вильярреалом в предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов. Затем, в 13-м туре английской Премьер-лиги, манкунианцы отправятся на выезд в Лондон – к Челси. Эта встреча пройдет в воскресенье, 28 ноября.