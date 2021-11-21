Дружина не схвалила. Зідан відмовив МЮ заради французького гранда

Французький фахівець після закінчення сезону стане головним тренером Парі-Сен-Жермен

Зідан замінить Почеттіно на ПСЖ / Фото: Колаж: Сьогодні

Зінедін Зідан очолить ПСЖ, але лише в тому випадку, якщо Маурісіо Почеттіно піде в Манчестер Юнайтед, повідомляє Tiempo de Juego.

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Informa @ferevangelio :



1 El United ha hablado en las últimas horas con Zidane. Respuesta: NO. Por el idioma y porque su mujer no quiere ir allí.



2El PSG quiere a corto a Zidane.



3No descartan que Pochettino (contrato Jun22) marche al ManU sin terminar contrato. pic.twitter.com/2l5HfNs3oc - Tiempo de Juego (@tjcope) November 21, 2021

За даними ЗМІ, Зізу двічі відхилив пропозицію МЮ, посилаючись на небажання розпочинати роботу серед сезону.

Втім, як виявилося, у француза є причини і серйозніші. По-перше, це мовний бар'єр, оскільки Зідан практично не говорить англійською. Крім того, його дружина категорично не бажає жити в Англії, тим більше переїжджати до Манчестера.

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Таким чином фаворитом на посаду змінника Сульшера залишається тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно, який входить до числа бажаних наставників МЮ.

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У свою чергу, Зідан замінить Почеттіно у Парі-Сен-Жермені.

Нагадаємо, що в неділю, 21 листопада, Манчестер Юнайтед оголосив про відставку головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера.

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Формальним приводом для відставки став розгром "червоних дияволів" аутсайдером АПЛ Уотфордом, якому посприяв ексфорвард Зорі Денніс Бонавентура.