Дружина не схвалила. Зідан відмовив МЮ заради французького гранда

Зінедін Зідан очолить ПСЖ, але лише в тому випадку, якщо Маурісіо Почеттіно піде в Манчестер Юнайтед, повідомляє Tiempo de Juego.
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Informa @ferevangelio :- Tiempo de Juego (@tjcope) November 21, 2021
1 El United ha hablado en las últimas horas con Zidane. Respuesta: NO. Por el idioma y porque su mujer no quiere ir allí.
2El PSG quiere a corto a Zidane.
3No descartan que Pochettino (contrato Jun22) marche al ManU sin terminar contrato. pic.twitter.com/2l5HfNs3oc
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За даними ЗМІ, Зізу двічі відхилив пропозицію МЮ, посилаючись на небажання розпочинати роботу серед сезону.
Втім, як виявилося, у француза є причини і серйозніші. По-перше, це мовний бар'єр, оскільки Зідан практично не говорить англійською. Крім того, його дружина категорично не бажає жити в Англії, тим більше переїжджати до Манчестера.
Таким чином фаворитом на посаду змінника Сульшера залишається тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно, який входить до числа бажаних наставників МЮ.
У свою чергу, Зідан замінить Почеттіно у Парі-Сен-Жермені.
Нагадаємо, що в неділю, 21 листопада, Манчестер Юнайтед оголосив про відставку головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера.
Формальним приводом для відставки став розгром "червоних дияволів" аутсайдером АПЛ Уотфордом, якому посприяв ексфорвард Зорі Денніс Бонавентура.