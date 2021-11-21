Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило звільнити Сульшер. Воно коштуватиме 9 мільйонів євро

За підсумками екстреного засідання правління Манчестер Юнайтед було прийнято рішення про розлучення з головним тренером Уле Гуннаром Сульшером

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Сім'я Глейзерів скликала екстрені збори ради директорів у режимі відеоконференції під час другої половини матчу з Уотфордом (1:4), і в рамках переговорів директору клубу, що управляє, було доручено провести переговори з Сульшером про розірвання контракту.

Вважається, що виплата вихідної допомоги тренерові коштуватиме Манчестер Юнайтед приблизно 9 мільйонів євро, щоб достроково припинити його трирічний контракт, який норвежець підписав у серпні. Однак передбачається, що, можливо, сторони домовляться лише про виплату компенсації у вигляді заробітної плати за один сезон, повідомляє The Times.

Реклама

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед стане Даррен Флетчер, який допомагатиме Майкл Керрік. Обидва ексфутболісти манкуніанців входили до тренерського штабу Сульшера.

23 листопада Манчестер Юнайтед чекає виїзна гра з Вільярреалом у передостанньому турі групової стадії Ліги чемпіонів. Потім, у 13-му турі англійської Прем'єр-ліги, манкуніанці вирушать на виїзд до Лондона – до Челсі. Ця зустріч відбудеться у неділю, 28 листопада.