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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило звільнити Сульшер. Воно коштуватиме 9 мільйонів євро

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 08:33
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За підсумками екстреного засідання правління Манчестер Юнайтед було прийнято рішення про розлучення з головним тренером Уле Гуннаром Сульшером
Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Сім'я Глейзерів скликала екстрені збори ради директорів у режимі відеоконференції під час другої половини матчу з Уотфордом (1:4), і в рамках переговорів директору клубу, що управляє, було доручено провести переговори з Сульшером про розірвання контракту.

Вважається, що виплата вихідної допомоги тренерові коштуватиме Манчестер Юнайтед приблизно 9 мільйонів євро, щоб достроково припинити його трирічний контракт, який норвежець підписав у серпні. Однак передбачається, що, можливо, сторони домовляться лише про виплату компенсації у вигляді заробітної плати за один сезон, повідомляє The Times.

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Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед стане Даррен Флетчер, який допомагатиме Майкл Керрік. Обидва ексфутболісти манкуніанців входили до тренерського штабу Сульшера.

23 листопада Манчестер Юнайтед чекає виїзна гра з Вільярреалом у передостанньому турі групової стадії Ліги чемпіонів. Потім, у 13-му турі англійської Прем'єр-ліги, манкуніанці вирушать на виїзд до Лондона – до Челсі. Ця зустріч відбудеться у неділю, 28 листопада.

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