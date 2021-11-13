Почеттіно готовий повернутися до АПЛ: Манчестер Юнайтед розглядає кандидатуру аргентинця

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно може повернутися до англійської Прем'єр-ліги

Маурісіо Почеттіно / Фото: Getty Images

Аргентинський фахівець не проти знову попрацювати у чемпіонаті Англії. Наступним місцем роботи Маурісіо Почеттіно може стати Манчестер Юнайтед, повідомляє The Telegraph.

Раніше ми писали, що колишній тренер Динамо принижується заради роботи.

Реклама

Керівництво манкуніанців запросить Почеттіно, якщо чинного наставника Уле-Гуннара Сульшера буде звільнено.

Важливим чинником у продовженні співпраці із Сульшером є результати Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів.

Почеттіно очолює ПСЖ із січня 2021 року. Контракт фахівця із парижанами розрахований до червня 2023 року. З 2014 до 2019 року аргентинець очолював Тоттенхем.

Реклама

У поточному сезоні АПЛ Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у турнірній таблиці, набравши 17 очок.