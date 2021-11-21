Роналду просуває до МЮ тренера, битого у Києві

Змінником звільненого Сульшера на посаді наставника манкуніанців Кріштіану Роналду бачить коуча збірної Іспанії Луїса Енріке

Роналду і Луїс Енріке / Фото: Reuters

Зірковий нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вважає наставника збірної Іспанії Луїса Енріке оптимальною кандидатурою на посаду наставника команди після недільної відставки норвежця Уле Гуннара Сульшера

Про це повідомляє Sky Sports.

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Луїс Енріке / Фото: Reuters

За даними джерела, керівництво Манчестер Юнайтед прислухається до думки португальця та розгляне кандидатуру Луїса Енріке. Роналду вважає, що іспанський фахівець допоможе "червоним дияволам" конкурувати з Ліверпулем, Манчестер Сіті та Челсі.

Раніше Роналду просував до МЮ Зідана, але Зінедін відмовився очолити манкуніанців.

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Зазначимо, що як тренер Луїс Енріке виграв Лігу чемпіонів і два чемпіонати Іспанії з Барселоною. Біля керма збірної Іспанії він рік тому приїздив у рамках Ліги націй до Києва, де поступився українській національній команді 0:1.

Андрій Шевченко і Луїс Енріке / Фото: Reuters

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Додамо, що тепер уже колишньому коучу МЮ Сульшеру за достроковий розрив контракту виплатять 9 млн євро компенсації.