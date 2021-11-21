Роналду просуває до МЮ тренера, битого у Києві

Зірковий нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вважає наставника збірної Іспанії Луїса Енріке оптимальною кандидатурою на посаду наставника команди після недільної відставки норвежця Уле Гуннара Сульшера
Про це повідомляє Sky Sports.
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За даними джерела, керівництво Манчестер Юнайтед прислухається до думки португальця та розгляне кандидатуру Луїса Енріке. Роналду вважає, що іспанський фахівець допоможе "червоним дияволам" конкурувати з Ліверпулем, Манчестер Сіті та Челсі.
Раніше Роналду просував до МЮ Зідана, але Зінедін відмовився очолити манкуніанців.
Зазначимо, що як тренер Луїс Енріке виграв Лігу чемпіонів і два чемпіонати Іспанії з Барселоною. Біля керма збірної Іспанії він рік тому приїздив у рамках Ліги націй до Києва, де поступився українській національній команді 0:1.
Додамо, що тепер уже колишньому коучу МЮ Сульшеру за достроковий розрив контракту виплатять 9 млн євро компенсації.