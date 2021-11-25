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ПСЖ определился с наставником: клуб возглавит легенда мирового футбола

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 ноября, 18:17
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Французский тренер Зинедин Зидан согласился возглавить парижский клуб в новом сезоне
Зинедин Зидан в новом сезоне возглавит ПСЖ
Зинедин Зидан в новом сезоне возглавит ПСЖ / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан должен заменить наставника парижан Маурисио Почеттино, сообщает Le Parisien.

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По данным источника, боссы ПСЖ в последние несколько недель активно ведут переговоры с 49-летним специалистом. Но скорее всего Зизу станет наставником Месси и компании не раньше, чем со следующего сезона.

При этом нынешний наставник Пари-Сен-Жермен Маурисио Почеттино с большой вероятностью возглавит Манчестер Юнайтед.

Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино
Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что сам Зинедин Зидан напрочь отказался стать у руля команды Роналду. И причина у француза очень веская – его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.

Роналду и Зидан
Роналду и Зидан / Фото: Getty Images

Добавим, что Зидан один самых титулованных тренеров мира. Мадридский Реал под его руководством трижды становился победителем Лиги чемпионов. Всего в Мадриде он выиграл 11 титулов.

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А кроме того, Зидан дважды становился лучшим тренером мира.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан / Фото: Reuters

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