ПСЖ определился с наставником: клуб возглавит легенда мирового футбола

Французский тренер Зинедин Зидан согласился возглавить парижский клуб в новом сезоне

Зинедин Зидан в новом сезоне возглавит ПСЖ / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан должен заменить наставника парижан Маурисио Почеттино, сообщает Le Parisien.

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По данным источника, боссы ПСЖ в последние несколько недель активно ведут переговоры с 49-летним специалистом. Но скорее всего Зизу станет наставником Месси и компании не раньше, чем со следующего сезона.

При этом нынешний наставник Пари-Сен-Жермен Маурисио Почеттино с большой вероятностью возглавит Манчестер Юнайтед.

Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что сам Зинедин Зидан напрочь отказался стать у руля команды Роналду. И причина у француза очень веская – его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.

Роналду и Зидан / Фото: Getty Images

Добавим, что Зидан один самых титулованных тренеров мира. Мадридский Реал под его руководством трижды становился победителем Лиги чемпионов. Всего в Мадриде он выиграл 11 титулов.

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А кроме того, Зидан дважды становился лучшим тренером мира.