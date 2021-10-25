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Зидан не прервет свой отпуск ради спасения Манчестер Юнайтед: у тренера другие планы

25 октября, 22:05
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После унизительного поражения от Ливерпуля (0:5) руководство Манчестер Юнайтед задумалось о смене главного тренера
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан / Фото: AFP

Бывший наставник Реала Зинедин Зидан не рассматривает Манчестер Юнайтед в качестве своего следующего места работы. Французский специалист наслаждается отпуском и готов рассмотреть предложения после завершения сезона.

Читайте также: Зидан отказал шейхам. Тренер не хочет работать в лучшей лиге мира

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Как сообщает Mundo Deportivo, изменить эти планы могут только две команды – ПСЖ и сборная Франции.

Стоит отметить, что именно Зидана называли тренером, которого Криштиану Роналду хотел бы видеть в Манчестер Юнайтед.

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В то же время сообщается, что Антонио Конте готов рассмотреть предложение Манчестер Юнайтед. Впрочем, пока манкунианцы не контактировали ни с ним, ни с Зиданом.

В настоящий момент Манчестер Юнайтед возглавляет Уле Гуннар Сульшер. В родной Норвегии ему недавно поставили памятник – за былые заслуги. Только вот сейчас у Сульшера дела обстоят не лучшим образом.

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