Зидан не прервет свой отпуск ради спасения Манчестер Юнайтед: у тренера другие планы

После унизительного поражения от Ливерпуля (0:5) руководство Манчестер Юнайтед задумалось о смене главного тренера

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Бывший наставник Реала Зинедин Зидан не рассматривает Манчестер Юнайтед в качестве своего следующего места работы. Французский специалист наслаждается отпуском и готов рассмотреть предложения после завершения сезона.

Читайте также: Зидан отказал шейхам. Тренер не хочет работать в лучшей лиге мира

Реклама

Как сообщает Mundo Deportivo, изменить эти планы могут только две команды – ПСЖ и сборная Франции.

Стоит отметить, что именно Зидана называли тренером, которого Криштиану Роналду хотел бы видеть в Манчестер Юнайтед.

Реклама

В то же время сообщается, что Антонио Конте готов рассмотреть предложение Манчестер Юнайтед. Впрочем, пока манкунианцы не контактировали ни с ним, ни с Зиданом.

В настоящий момент Манчестер Юнайтед возглавляет Уле Гуннар Сульшер. В родной Норвегии ему недавно поставили памятник – за былые заслуги. Только вот сейчас у Сульшера дела обстоят не лучшим образом.