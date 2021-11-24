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7 декабря 22:00
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Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
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Это катастрофа: тренеры пачками отказываются работать с Роналду

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 18:02
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После увольнения Уле Гуннара Сульшера Манчестер Юнайтед столкнулся с неожиданной проблемой – никто не хочет работать в легендарном клубе
Лопетеги и Луис Энрике отказали МЮ
Лопетеги и Луис Энрике отказали МЮ / Фото: Reuters

Главной целью руководства МЮ является Зинедин Зидан, но он сам не желает работать в клубе, да еще косвенно мешает назначению Маурисио Почеттино.

Читайте также: Зидан или "манкунианские сердца". Кто будет спасать Манчестер Юнайтед после ухода Сульшера

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Дел в том, что аргентинец является действующим тренером Пари Сен-Жермен. Парижане готовы его отпустить, но его потенциальный сменщик Зидан, по информации AS, и тут уперся рогом.

Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино
Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино / Фото: Коллаж: Сегодня

Но на этом список отказников не заканчивается. Ранее мы писали, что возглавить МЮ отказался лучший тренер Европы Роберто Манчини. Возможно, он ждет встречи с Украиной.

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А следом за ним от возможности поработать с Криштиану Роналду отказались два испанских специалиста – Луис Энрике и Хулен Лопетеги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Первый готовится выступить со сборной Испании на ЧМ-2022, а тренер Севильи даже не стал выслушивать "абсурдное предложение".

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