Из-за Украины? Лучший тренер Европы отказался возглавить МЮ

Роберто Манчини, под руководством которого сборная Италии выиграла чемпионат Европы, отказался бросить ее ради работы у руля манкунианцев

Роберто Манчини / Фото: AFP

Манчестер Юнайтед, на минувших выходных уволивший Уле Гуннара Сульшера, предложил стать новым тренером команды коучу итальянской сборной Роберто Манчини.

Но 56-летний специалист ответил отказом.

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Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк у себя в Twitter.

Роберто Манчини заявил руководству МЮ, что его приоритет сейчас – вывести сборную Италии на чемпионат мира-2022 в Катаре. В марте "Скуадру адзурру" ждут стыковые матчи. И одним из потенциальных соперников итальянцев является Украина – жеребьевка состоится 26 ноября.

Роберто Манчини / Фото: Reuters

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Также не стоит забывать, что с 2009 по 2013 годы Манчини возглавлял Манчестер Сити – и назначение коучем МЮ сделало бы его врагом для фанов бывшей команды.

Что касается МЮ, то в шорт-лист претендентов на должность главного тренера Юнайтед входят Унаи Эмери (Вильярреал), Маурисио Почеттино (ПСЖ), Хулен Лопетеги (Севилья) и Брендан Роджерс (Лестер).

Как мы писали ранее, Зинедина Зидана в МЮ не пустила жена.

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Обзор последней игры МЮ при Сульшере